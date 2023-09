Colloquio De Luca-Mastella | “Noi decisivi | il centro sia azione corale sul modello Margherita”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLunga telefonata stamane tra il sindaco di Benevento e leader di Noi diClementee Cateno De, numero uno del movimento Sud chiama Nord e primo cittadino di Taormina. Aldeltra i due leader politici, che muovono insieme tra i quattrocento e i cinquecentomila voti nel Mezzogiorno e che sarebbero determinanti in una competizione proporzionale con preferenze, lo scenario politico attuale e in particolare le strategie e i movimenti per ricostruire un’area diche rappresenti e interpreti i segmenti della società di cultura moderata. “E’ stato – spiegano De– unsereno e costruttivo. Abbiamo condiviso la necessità di un ...

Colloquio De Luca-Mastella: "Noi decisivi, il centro sia azione corale ... anteprima24.it

