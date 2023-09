Colle der Fomento | venerdì 15 settembre live al CSOA Forte Prenestino

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tappa romana per il Solo Amore Tour della storica formazione rap romanader, che15salirà sul palcodi Centocelle. Dedicato al titolo della prima biografia ufficiale pubblicata dalla band lo scorso anno, il tour vuole raccogliere nell’esperienza deli migliori momenti della loro discografia. Masito, Danno e DJ Baro porteranno infatti sul palco una scaletta che rappresenta al meglio gli estratti dai loro quattro album Odio pieno, Scienza doppia H, Anima e ghiaccio e Adversus. Trent’anni di musica e parole che abbracciano le generazioni dell’old school, come pure le nuove leve che guardano al rap con rispetto e ammirazione. Uno spaccato musicale e culturale che parte dalla loro Roma e arriva in ...

Tappa romana per il Solo Amore Tour della storica formazione rap romana Colle der Fomento, che venerdì 15 settembre salirà sul palco CSOA Forte Prenestino di Centocelle. Dedicato al titolo della prima biografia ufficiale pubblicata dalla band lo scorso anno, il tour vuole

