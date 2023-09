Col manifesto di Harvard l’inglese diventava lingua franca Un altro tipo di colonialismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il 15 novembre 1884 al numero 77 di Wilhelmstaße a Berlino si riuniscono, su invito del Cancelliere del Reich Otto von Bismarck, i rappresentanti delle cosiddette “potenze” del tempo: Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Impero Austroungarico, Belgio, Spagna, Portogallo, Olanda, Russia, Svezia-Norvegia, Danimarca, Turchia. C’è anche l’Italia, che ha molto insistito per essere invitata, anche se nessuno ne aveva avuto intenzione. Il motivo dell’allegra rimpatriata è letteralmente sotto gli occhi di tutti: una enorme ed approssimativa mappa del continente africano. La torta da spartirsi. Quella che passerà alla storia come “Kongokonferenz” nasce dalla volontà delle potenze europee di regolamentare la libera navigazione del fiume Congo (e del Niger) sul modello di quanto avvenuto anni prima per il Danubio. In realtà, la posta in gioco è molto più alta: si tratta di stabilire il criterio in ...