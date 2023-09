Codice della navigazione | il senatore Sigismondi relatore della proposta di legge

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 6 settembre 2023) ROMA – IlEtelwardo, capogruppo di FdI in VIII commissione, esprime soddisfazione dopo che ieri è stato incardinato in VIII commissione del Senato il disegno din. 673 relativo alle modifiche al, che vede come primo firmatario il presidente del gruppo FdI, Lucio Malan. “Inizia così, dopo ottant’anni dalla nascita del vecchio(approvato con R.D. 30 marzo 1942), un percorso di semplificazione amministrativa e ammodernamentonormativa in materia di lavoro del trasporto marittimo, per attualizzarne le procedure ed innalzare il livello di competitività di tutto il comparto”, scrive in una nota ...