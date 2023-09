Clima | la Ue propone un affare all’Africa | inquiniamo pagando

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è volata in Kenya, per partecipare al summit dei Paesi africani sul, in corso ancora oggi a Nairobi. «Sono first appeared on il manifesto.

...Leyen ha anche proposto una seconda soluzione per sbloccare ingenti risorse economiche per il... L'Europa siquindi come partner africano sulle transizione ecologica per cercare di colmare ...La Mostra sidi favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di ...d'Italia - "In viaggio con la Banca d'Italia a Trieste" - Tema trattato dell'evento sarà "Un...La Mostra sidi favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di ...d'Italia - "In viaggio con la Banca d'Italia a Trieste" - Tema trattato dell'evento sarà "Un...

Von der Leyen propone Hoekstra come commissario per il clima. Il ... EuNews

La presidente della Commissione europea al vertice sul clima di Nairobi che spiana la strada alla Conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, la Cop28 ...Al summit sul clima di Nairobi organizzato per cercare di incentivare le imprese ad investire in Africa sulla transizione verde anche l'Europa ha deciso di fare la propria parte. Il vertice è stato or ...