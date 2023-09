Clima | Copernicus | estate 2023 la più calda mai registrata

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - La stagione giugno-luglio-agosto delè stata di gran lunga la piùmaia livello globale, con una temperatura media di 16,77°C, 0,66°C sopra la media. E' quanto comunica il Servizio per il cambiamentotico dite Change Service - C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell'Ue. La temperatura media europea per l'- fa sapere C3S - è stata di 19,63°C, che con 0,83°C sopra la media risulta la quinta piùper la stagione estiva. Il periodo giugno-luglio-agostoha presentato precipitazioni superiori alla media ...