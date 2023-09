Circola l’SMS fake del Dottor Roberto Somma | meglio cancellare tutto

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ci sono pochi dubbi sul fatto che sia il caso diimmediatamente il nuovo SMS che cita il, tra le altre cose forse in esistente secondo le prime ricerche a tema. Occorre sempre fare molta attenzione ai messaggi che invitano a compiere un’azione, come avvenuto oggi e come riportato in passato quando a tanti clienti sono pervenuti altre comunicazioni. Ad esempio, tramite un altro report abbiamo sottolineato il fatto che i truffatori facessero leva sulla questione del reddito di cittadinanza. Sta girandodel: occorreoggi 6 settembre Per quale motivo evidenzio che sia girando...