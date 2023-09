Circello | istituita la de co per rilanciare le aree interne con prodotti agroalimentari tipici

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Approvando alla unanimità il regolamento per l’istituzione della denominazione comunale di origine (de.c.o.) in consiglio il comune diavvia un’azione efficace per difendere e promuovere con orgoglio la sua eredità culinaria. Un’occasione perle tradizioni culinarie e i(salumi e formaggi) delle”. Lo rende noto il sindaco Gianclaudio Golia. “Il Comune di, attraverso la certificazione De.Co. – dice il sindaco – desidera sottolineare l’origine locale dei, preservarne la composizione autentica e garantire ingredienti di alta qualità ai produttori e ai consumatori. De.Co. significa infatti avere non solo una garanzia di autenticità ma rappresenta anche uno strumento di marketing ...