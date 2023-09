Cinque lire | esperti e collezionisti pagano più di 1000 euro per una di queste

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Sempre piùeddi oggetti da collezione sono alla ricerca di monete rare e di grande valore. La quotazione e l’apprezzamento del valore di una moneta dipende dal numero di unità in circolazione, dal numero di errori e dagli eventi commemorativi. Non solo le 10, le 20, le 100, ma anche le 500sono tra le monete più ricercate ed apprezzate in assoluto sul mercato. Il valore di una moneta può superare di gran lunga quello nominale. Tra le monete inpiù ricercate e di maggiore valore c’è la moneta da 5: ecco quale serie è più ricercata ed apprezzata sul mercato. Moneta da 5: le caratteristiche e le serie coniate dalla Zecca La moneta da 5è apparsa per la ...