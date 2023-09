Cinecittà World | a Roma l' evento Viva l' Italia con le Forze Armate

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Vedere in diretta come operano le unità cinofile, "volare" su un simulatore, immergersi nella scena del crimine imparando a riconoscere gli indizi come un vero poliziotto, sono solo alcune delle cose ...

... giunto alla settima edizione e in programma a, a Roma, fino al 10 settembre. Un'opportunità unica per il pubblico e le famiglie che desiderano ammirare da vicino la professionalità ...Dopo mesi di divertimento, concerti e grandi eventi, con l'estate che si prepara a lasciare il posto all'autunno,allestisce uno spettacolare finale di stagione mentre guarda all'orizzonte verso le festività di Halloween, Natale e Capodanno. Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma ...... che presentano i loro nuovi film " rispettivamente il corto This i show a child becomes a poet e il lungo 21 days until the end of the- prima di un dibattito aperto con il pubblico della SIC.