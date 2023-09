Cina | Xi criticato dagli anziani del partito Nel mirino disoccupazione | Evergrande | generali rimossi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Fonti hanno riferito a Nikkei Asia che nella riunione di quest'anno "un gruppo didelin pensione ha rimproverato il massimo leader in un modo mai fatto fino ad ora". Xi ha poi espresso la sua contrarietà ai suoi più stretti collaboratori, secondo le informazioni raccolte. La figura centrale degliera Zeng Qinghong, ex vicepresidente e uno dei più stretti collaboratori del defunto ex presidente Jiang Zemin

