Cina | danneggiata irreparabilmente la Grande Muraglia per creare una scorciatoia

Si trova nellasettentrionale e le sue parti più antiche risalgono a migliaia di anni fa quando la struttura era costituita principalmente di muri di terra battuta . Nei secoli molti punti si ......partedella muraglia e conduceva alla contea vicina di Horinger. La Grande Muraglia (che non può essere vista dallo spazio ), si estende per oltre 20.000 chilometri attraverso la...uno dei più importanti siti culturali del mondo . Un uomo e una donna cinesi hanno ... Due persone hanno scavato un varco nella Grande Muraglia, in una regione settentrionale della, ...

Cina, danneggiata irreparabilmente la Grande Muraglia per creare ... TGLA7

La Grande Muraglia cinese è uno dei siti archeologici più famosi al mondo ed è talmente monumentale che è facilmente visibile anche dallo spazio. Si trova nella Cina settentrionale e le sue parti più ...La polizia locale è riuscita a individuare i sospetti seguendo una traccia che partiva dalla parte danneggiata della muraglia e conduceva ... si estende per oltre 20.000 chilometri attraverso la Cina ...