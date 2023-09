Ciclone nel sud del Brasile provoca 21 morti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Unche ha colpito il sud delhato 21. Lo ha riferito Eduardo Leite, governatore dello Stato di Rio Grande do Sul, definendolo "il peggior bilancio di evento climatico" ...

La località più colpita è stata Muçum, una cittadina di 5.000 abitanti nella parte centrale del Rio Grande do Sul. A giugno 11 persone erano morte sempre nel Rio Grande do Sul a causa di un ciclone.Roma, 6 set. (askanews) - Un ciclone che ha colpito il sud del Brasile ha provocato 21 morti. Lo ha riferito Eduardo Leite, governatore dello Stato di Rio Grande do Sul, definendolo "il peggior bilanc ...