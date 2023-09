Chiara Francini | “Le donne mi affascinano | non mi sposo perchè non voglio estranei in casa”

Forte e, a Fermo il 10 e 11 gennaio , è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario, un one woman show in cui" diretta da Alessandro Federico - ripercorre la sua vita, ...Estratto dell'articolo di Roberta Scorranese per il 'Corriere della Sera' (…)Nonna Orlanda le allungava anche qualche 'labbrata', come a Campi Bisenzio viene detto un manrovescio dalla parte della fede ...Il 19 e 20 marzo, infine, spazio al grande talento die al suo racconto tra musica e vicende personali dal titolo Forte e. Un one woman show in cui l'attrice toscana ripercorre ...

Chiara Francini: «Le donne mi affascinano, Baudo mi manda sempre fiori. Pieraccioni Un fratello» Corriere della Sera

un one woman show in cui Chiara Francini – diretta da Alessandro Federico – ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la ...Un’offerta multidisciplinare e di grande qualità, che da ottobre a maggio animerà i teatri di Trento e Bolzano, arrivando successivamente fino a Rovereto ...