Chiara Ferragni con la maglia del Borussia Dortmund | social all’attacco

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Lo scatto, rilanciato dal club su Twitter, non piace ad appassionati di calcio e tifosi, milanisti in testaposa su Instagram con ladele scatta l’ennesima polemica. Questa volta, l’influencer sarebbe ‘rea’ secondo alcuni di “non sapere nemmeno di che squadra si tratta”. A rilanciare su Twitter uno degli scatti è però il profilo ufficiale del club, con tanto di cuoricini neri e gialli, plaudendo all’iniziativa dell’imprenditrice. All’entusiasmo della squadra, tuttavia, non corrisponde quello degli appassionati di calcio e soprattutto quello dei tifosi del Milan, che a novembre affronterà proprio ilin Champions League: “Hai sbagliato anno per mettere ladel ...

Lo scatto, rilanciato dal club su Twitter, non piace ad appassionati di calcio e tifosi, milanisti in testaposa su Instagram con la maglia del Borussia Dortmund e scatta l'ennesima polemica social . Questa volta, l'influencer sarebbe 'rea' secondo alcuni di "non sapere nemmeno di che ...Ieri Busi e Bene, oggi Morgan e Sgarbie l'orribile metamorfosi da follower a Community Il web ha abbattuto le distanze, si sa. Non solo fisiche: tutto è potenzialmente disponibile ...Dei 29,5 milioni di follower che l'imprenditrice vanta solo su Instagram chissà in quanti si staranno ponendo la stessa domanda dopo le ultime "storie": ma che ci facon la maglia del Borussia Dortmund , tra l'altro la numero 11 di Pierre - Emerick Aubameyang (in squadra dal 2013 al 2018) Il video in questione è un "fit check", un classico delle ...

Il Genoa è ad un passo dal chiudere un altro colpo in entrata dal mercato svincolati. I rossoblu hanno definito tutti i dettagli per l'ingaggio di Faroukou Cissé per la primavera… Leggi ...Il Genoa Primavera si rinforza ancora e, considerato che il limite di classe 2004 (quelli che non è più corretto definire “fuori quota”) contemporaneamente in campo è salito a quota sette, dopo il ...