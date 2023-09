Chi sono i centrocampisti titolari dell’Italia? Le opzioni di Spalletti per le qualificazioni agli Europei

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’Italia si rimbocca le maniche in vista dei due fondamentali match valevoli per leai Campionatidi Germania 2024. Si inizierà nella serata di lunedì 9 settembre con la trasferta di Skopje contro la Macedonia del Nord, quindi martedì 12 ospiteremo l’Ucraina allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Due sfide, 6 punti in palio, il cammino da rendere in discesa. Si apre la nuova era di Lucianosulla panchina degli Azzurri e, per il tecnico campione d’Italia in carica con il Napoli, si dovrà fare subito sul serio. Dal momento della stretta di mano con il presidente della FIGC Gabriele Gravina all’esordio assoluto nonpassati nemmeno 20 giorni e l’impegno si farà subito sentire. In pochissimo tempo l’allenatore toscano dovrà trovare la giusta quadra. Come spesso capita, sarà ...