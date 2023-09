Chi salvò Gheddafi?

La Francia oggettivamente voleva abbattere il regime Gheddafi connon aveva rapporti cordiali ma ostili, mentre noi avevamo un eccessiva simpatia nei confronti dei libici ma l'Italia non è mai ...Istituito con delibera di Giunta, la benemerenza verrà conferita con cadenza annuale asi è distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola e ...Lascia turbati quel particolare atteggiamento disi sta radendo come sempre, quasi senza accorgersene. Salvo a saltellare in tondo sulla scena del carburante, per essere stato oggetto di una ...

Quando Marconi salvò 700 passeggeri del Titanic la Repubblica