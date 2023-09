Centocelle – Forza una finestra | ruba di tutto | preso dal 112

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Se non ci fossero i vicini… Un ladro a, in via Federico Delpino,unadi un appartamento, entra,di, gioielli, scarpe e uno smartphone per un valore di circa seimila euri e cerca di fuggire con lo zaino stracolmo di refurtiva. Ma.. Ma ha fatto i conti senza l’oste, o meglio: senza tener conto dei vicini, che hanno chiamato il 112 per denunciare di aver notato lata. I carabinieri, sùbito accorsi, lo hanno beccato mentre tentava di allontanarsi. Per salvarsi dall’arresto, ha provato a fornire ai militari false generalità. I carabinieri lo hanno però identificato per un 46enne senza fissa dimora. Ora dovrà rispondere davanti a un giudice di furto aggravato in un’abitazione e falsa attestazione di identità. Lui è finito in ...