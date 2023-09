(Di mercoledì 6 settembre 2023) La carica deiè enorme in Italia. Lo dicono i dati emersi dal 35Rapporto Italia di Eurispes: per ...

La carica dei single è enorme in Italia. Lo dicono i dati emersi dal 35Rapporto Italia di Eurispes: per ...Verrà presentato nelladi domani, martedì 5 settembre, presso la chiesa parrocchiale di Bibano il libro "Don ... Paola Guzzo, e il parroco di Bibano, Godega e Pianzano, donMattiuz. "Il ......MERCALLO - "Ladei single in tour" fa tappa alla Locanda Aquasole di Mercallo ed è subito sold out. Venerdì 1 settembre il format ideato e portato in tutta Italia da 14 anni daCosta ...

Celestino e la serata dei single: "Offro a chi è solo una nuova chance" Settembre 6 Settembre 2023 Luce

Verrà presentato nella serata di domani, martedì 5 settembre ... e il parroco di Bibano, Godega e Pianzano, don Celestino Mattiuz. “Il volume, edito della casa editrice L’Azione, ripercorre le tappe ...Seguirà la presentazione dell’opuscolo “San Celestino Martire – La testimonianza di Cristo e la devozione di un popolo”, dedicato alla storia, alle tradizioni ed al culto del santo. Piatto forte della ...