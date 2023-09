Cecchi | «Inter imprendibile contro la Fiorentina Più squadra»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il mercato è finito da qualche giorno, Stefanoha voluto far notare su Radio Sportiva il miglioramento dell’in campionato. LAVORO – Un ottimo inizio di campionato per Inzaghi e i suoi: «Prima che il campionato iniziasse pensavo l’avesse perso qualcosa con l’addio di Lukaku e Dzeko e l’arrivo di Thuram. I nerazzurri mi hanno impressionato per potenza e forza invece, questo ci dimostra che tutto non dipende dal valore dei singoli. C’è il gruppo che conta. Ho l’impressione che l’sia piùdello scorso anno, l’ho vista come una vera e propria ondata sulla. Sul secondo golla Viola sono imprendibili, improvvisamente in 4 tocchi sono arrivati in porta senza poter essere fermati».-News - Ultime notizie e ...