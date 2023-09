“C’è lui qui davanti” Festival del Cinema di Venezia | Cecilia Rodriguez | lite sul red carpet

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023), il sospetto dopo quelle immagini. Anche la sorella di Belen, come tanti altri vip, ha sfilato sul reddella città lagunare in occasione dell’ottantesima Mostra del. Un evento tra i più attesi di sempre dalle celebrità che permette uno scenario di visibilità e acclamazione. Eppure nel corso della gettonatissima sfilata sul tappeto rosso, l’influencer di origini argentine è stata protagonista di una vicenda poi divenuta chiacchieratissima nel giro di poche ore. La scoperta sudopo la sfilata sul reddi. A diffondere l’indiscrezione è stata Deianira Marzano in seguito a una segnalazione di un utente. La vicenda è stata condivisa tra le storie Instagram con tanto di video che mostra ...