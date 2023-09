CdS – “Crespo | panchina in bilico Al suo posto l’ex Psg Galtier”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 6 settembre 2023) 2023-09-06 13:11:52 Arrivano conferme dal CdS: ROMA – Cristophe, ex allenatore del Psg, potrebbe tornare presto ad allenare: e anche lui sarebbe in procinto di essere sedotte dalle sirene arabe. Secondo RMC Sport l’allenatore, esonerato al termine della stagione passata dai parigini (che poi hanno scelto Luis Enrique), sarebbe stato contattato dall’Al-Duhail per la propria. Su quest’ultima al momento siedeLazio, Parma e Inter Hernanla cui posizione (nonostante il terzoin classifica), non sarebbe troppo salda.sarebbe quindi in pole per la sostituzione, anche in virtù dei buoni rapporti rimasti con la proprietà qatariota. C’è però da ricordare come suci sia ancora un’accusa di discriminazione razziale per episodi ...