Catanzaro | un avvio sorprendente | la Serie B ha una nuova capolista

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un dettaglio noto ad ogni appassionato è che ogni stagione calcistica presenti sempre caratteri diversi rispetto a quella precedente. LaB ha preso il via da poche settimane, mostrando già agli innumerevoli appassionati alcune piacevoli novità: una di queste si lega al. La squadra giallorossa si sta rendendo protagonista di un. Numeri alla mano, il torneo cadetto si trova di fronte ad una. È vero che fin qui sono stati disputati solo i primi quattro turni diB, ma bisogna pur ammettere che in pochi avrebbero pronosticato una classifica simile in questa fase. Grandi favorite come Sampdoria, Bari e Palermo si ritrovano costrette ad inseguire. In cima alla classifica, a pari punti con il Parma, ma con una migliore ...

Da una parte troviamo Oliveri, dall'altra Vandeputte con quest'ultimo autore di un gol molto importante in questodi stagione. Concludiamo con l'attacco, con la coppia offensiva del......carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di... che ha convalidato l'arresto in attesa dell'delle procedure di estradizione dell'arrestato in ......carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di... che ha convalidato l'arresto in attesa dell'delle procedure di estradizione dell'arrestato in ...

Catanzaro, avvio sprint: Vivarini meglio di Seghedoni, Lucchi e Di ... TUTTO mercato WEB

Un affetto che è pienamente ricambiato“. I testi vanno ad integrare, come detto, il già ricco patrimonio librario e la dotazione della biblioteca accademica la cui riorganizzazione funzionale già ..."Catanzaro, una capolista non per caso. Il brivido della vetta dopo 36 anni", titola la Gazzetta del Sud. Lo straordinario avvio di campionato dei giallorossi frutto di un lavoro che viene da lontano.