Castellone | “Sanità a un passo dal baratro I tagli di Meloni sono un delitto”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Laè la prima indiziata per iannunciati dal governocon la prossima manovra. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha chiesto uno stanziamento aggiuntivo di almeno quattro miliardi di euro, ma al momento il titolare dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non sembra intenzionato ad assecondare la sua richiesta. Anzi, proprio il settore sanitario è quello che rischia ipiù ingenti con la prossima legge di Bilancio. Compiendo un “in piena regola della nostrapubblica”, come lo definisce la vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 Stelle, Mariolina. Secondo la quale è stata una “follia”are progetti del Pnrr riguardanti le case e gli ospedali di comunità, di fronte a una situazione ...

...unapubblica mai al di sotto del 7% del Pil, per introdurre una sorta di investimento sanitario minimo al quale non si possa più derogare, per guardare sempre più in alto', conclude...della Fondazione Gimbe certificano una volta di più il drammatico sottofinanziamento della... Lo dichiara in nota Mariolina, senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell'aula ......Sala Dibattiti l'incontro "Un'alternativa per l'Italia" un dialogo tra Maria Domenica, ... Conduce Gian Maria Fantuzzi, Segretario Circolo PDe Welfare di Reggio Emilia. Alla Saletta ...