Cassano polemico | «Inter | la fortuna in Champions League non vale ogni anno!»

... per Tommaso Police , consigliere di minoranza aMagnago . Il punto di partenza è la ... Con scambiocon l'assessore: "Siamo basiti che l'Assessore Dabraio "rida" sulle osservazioni da ......le braccia a tutto campo come atteggiamentonei confronti delle giocate dei compagni. Quella disunione emerge ed è evidente in partite come quella di ieri" Lukaku - Barella, anche......le braccia a tutto campo come atteggiamentonei confronti delle giocate dei compagni. Quella disunione emerge ed è evidente in partite come quella di ieri" Lukaku - Barella, anche...

Cassano: "Mourinho il peggiore, Lautaro Molto meglio di Osimhen" Sport del Sud

In diretta sul canale della Bobo TV Cassano ha rivelato alcune voci attorno all’utilizzo di Raspadori al Napoli in questa stagione: ...L'associazione Remida organizza numerose iniziative al parco Belvedere di Cassano d'Adda per rinforzare la collaborazione ... il parco è stato più volte bersaglio di numerose polemiche da parte dei ...