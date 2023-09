Caso Rubiales | Jenni Hermoso deposita la denuncia

MADRID (SPAGNA) - Novità nel '': secondo quanto appreso dalla stampa spagnola, Jennifer Hermoso ha denunciato il presidente della Federcalcio Luisdi violenza sessuale , per averla baciata sulle labbra ...... Jorge Vilda , che si era complimentato conper la sua decisione " una volta scoppiato il" di non rassegnare le dimissioni.Dalle parole, ai fatti . La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso ha denunciato presso la Procura generale di Madrid il presidente - attualmente sospeso - della Federcalcio di Spagna Luisper l'episodio del bacio forzato durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali femminili in Australia. Lo ha reso noto la stampa iberica, che ha raccontato come già ieri la giocatrice ...

Caso Rubiales: licenziato il ct della Nazionale femminile, Vilda. Promossa la sua vice Tomé RaiNews

Adesso, con la formalizzazione della denuncia -requisito necessario per agire contro Rubiales- la Procura può portare avanti il procedimento. Caso Rubiales-Hermoso, le tappe della vicenda Tutto nasce ...Nuovo capitolo nel caso Rubiales che sta scuotendo la Spagna. Dopo la sospensione, decisa dalla Fifa, dell'ormai ex presidente federale e le scuse pubbliche della Federazione, è arrivata la denuncia ...