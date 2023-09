Casertana | depositato in Lega il contratto di Alessandro Fabbri

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Lahal’ennesimoin. Si tratta del terzino mancino,. Cesenate, classe ’90, ha vestito nelle ultime stagioni le maglie di Mestre, Sudtirol e Trento. Entusiasta di essere giunto nella città della Reggia per una nuova ed avvincente avventura, il ragazzo è apparso sincero: “Ho avvertito tanta ambizione sin dalle prime chiacchiere. Questo mi ha spinto ad accettare questa sfida stimolante. È la prima volta che gioco nel Girone C – ha dichiarato – ma ho affrontato nel play off squadre del Sud e sono sempre stati duelli avvincenti. Sono pronto”.