Casertana | depositato il contratto di Filippo Damian

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Caserta (Alfredo Stella). Altro tassello messo a posto in queste ore dalla dirigenza rossoblù., ex Ternana, classe ’96 di Castelfranco Veneto, si lega ufficialmente alla compagine del presidente Giuseppe D’Agostino. Lo scorso anno girato al Trento dalle Fere, ha collezionato 33 presenze e 3 reti in C. Un tassello di sicuro valore che va ad arricchire un centrocampo per niente da sottovalutare con il collega di reparto fresco di, Marco Toscano a dar manforte. “Sono molto felice di indossare la maglia rossoblu – le sue prime dichiarazioni – e di iniziare questo percorso. Sara dura perché partiamo in ritardo rispetto agli altri, ma penso che sta nascendo un gruppo solido che saprà tuffarsi subito nel campionato. Ci stiamo conoscendo piano piano e seguendo le linee guida del mister sono sicuro che faremo bene“.