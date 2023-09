Casarza Ligure | palazzina devastata dopo lo scoppio di una bombola di gas

, in provincia di Genova , è esplosa una bombola di gas in una palazzina , devastando l'edificio. Non ci sarebbero feriti, anche se due ragazzine, presenti nella palazzina di via ...Nella tarda mattinata di oggi, a, in provincia di Genova, si è verificata un'esplosione di una bombola di gas in un locale situato nel fondo di un edificio in via Sottanis. Al momento, non è ancora chiaro se ci siano .... Paura oggi a, nell'entroterra del Tigullio, per un incendio in una palazzina provocato " secondo i primi accertamenti " dall'esplosione di una bombola di gas.

Casarza Ligure, esplosione in una palazzina dopo una fuga di gas Il Riformista

Una bombola di gas è esplosa, in tarda mattinata, in un fondo di una palazzina in via Sottanis a Casarza Ligure. Il sindaco Giovanni Stagnaro, accorso sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri, ...Casarza Ligure (Genova) - Una bombola di gas è esplosa, in tarda mattinata, in un fondo di una palazzina in via Sottanis a Casarza. Al momento non è chiaro se ci siano persone coinvolte: i vigili del ...