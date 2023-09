Casarza Ligure Genova | esplosione devasta una palazzina | nessun ferito

Una palazzina è stata fortemente danneggiata dall' esplosione di una bombola di gas avvenuta in un fondo dell'immobile in via Sottanis a, in provincia di Genova. La deflagrazione non ha causato feriti, ma due ragazzine sono rimaste sotto choc per lo spavento. Le due erano insieme a un parente nell'immobile danneggiato. L'..., in provincia di Genova , è esplosa una bombola di gas in una palazzina , devastando l'edificio. Non ci sarebbero feriti, anche se due ragazzine, presenti nella palazzina di via ...Nella tarda mattinata di oggi, a, in provincia di Genova, si è verificata un'esplosione di una bombola di gas in un locale situato nel fondo di un edificio in via Sottanis. Al momento, non è ancora chiaro se ci siano ...

Casarza Ligure, esplosione in una palazzina dopo una fuga di gas Il Riformista

A Casarza Ligure, in provincia di Genova, è esplosa una bombola di gas in una palazzina, devastando l'edificio. Non ci sarebbero feriti, anche se due ragazzine, presenti nella palazzina di via ...Esplosione in una palazzina a Genova fa crollare l'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri ...