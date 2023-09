Casadei | «Ho saputo dell’interesse del Chelsea da un post su Instagram»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il nuovo giocatore del Leicester, Cesare, considerato uno dei giovani più promettenti di Europa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio. Nell’estate 2022 illo ha acquistato dall’Inter per 15 milioni più bonus.racconta: «Nonostante la finale persa contro l’Uruguay, il Mondiale è stata una bella vetrina. Il livello era molto alto, è stato un orgoglio raggiungere certi traguardi con la Nazionale». Oggi è al Leicester di Maresca. «Al Leicester si respira ancora l’aria di leggenda dovuta alla vittoria della Premier del 2016, il centro sportivo è pieno di foto che ricordano quell’impresa. Ero piccolo però anche io, come tutti, facevo il tifo per il Leicester di Ranieri. È stata sorpresa incredibile, sono contento oggi di fare parte di questo club ambizioso. La mentalità è ancora da Premier ...

