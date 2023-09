Carvajal | «Caso Rubiales? Io difendo la presunzione di innocenza»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dani, difensore del Real Madrid e della Spagna, ha parlato del. Tutti i dettagli in merito Dani, difensore del Real Madrid, ha parlato dal ritiro della Spagna del. LE PAROLE – «Tutto quello che ho detto è chiaro.ladi, che è un diritto costituzionale e lo rispetto. Non posso vittimizzare o incolpare nessuno senza una sentenza definitiva. Il comunicato? È molto difficile mettere 24 opinioni nello spogliatoio. Lo abbiamo fatto con le migliori intenzioni, per loro, per noi, e penso che sia stata una dichiarazione in linea con la situazione e con ciò che rappresentiamo. Le ripercussioni? A questo livello mediatico la ripercussione è altissima. Siamo al centro ...

Rubiales, botta e risposta tra Carvajal e Crosas: "Resto in disparte, lei non ha sporto denuncia" "Machista e fascista" In Spagna continua la polemica attorno al caso Rubiales. Dopo che la ... ricordando che ci sono giudici appositi per decidere sul caso. E l'opinione di Carvajal è stata aspramente criticata da Marc Crosas, ex promessa del Barcellona, ora naturalizzato messicano.

Dani Carvajal, defensa internacional del Real Madrid, abogó por la "presunción de inocencia" en el 'caso Rubiales' y defendió el buen trato recibido del presidente de la Real Federación Española de ...Carvajal ha concedido una entrevista a Onda Cero, dónde se le ha preguntado sobre el caso de Jenni Hermoso y el comunicado que habían lanzado los futbolistas de la selección de Luis de la Fuente.