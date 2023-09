Carburanti | prezzi benzina oggi in rialzo | gasolio a 2 euro al litro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos) –in, per icon il‘servito’ che è arrivato a 2al. Su anche idellaalla pompa. Staffettaonline sottolinea che ieri il Brent, il greggio di riferimento per i compratoripei, ha chiuso sopra i 90 dollari al barile per la prima volta da metà novembre del 2022. A spingere la quotazione è stata la decisione di Russia e Arabia Saudita di prolungare fino a fine anno i tagli alla produzione di petrolio introdotti in giugno per sostenere il prezzo. Il riverbero si è visto anche sulle quotazioni dei prodotti raffinati, salite ieri con forza per la quarta giornata consecutiva. Quanto aidei ...

Nuovi sostegni per arginare il caro bollette e un bonus benzina volto a calmierare la corsa deidei. Ma anche una ulteriore stretta sul superbonus salvaguardando, tuttavia, i condomini con lavori già avviati. Questa la sfida del governo per aiutare i redditi bassi. In vista del ...Ma l'ipotesi di un bonusper i redditi più bassi non piace alle associazioni dei consumatori. Per Assoutenti, che chiede all'esecutivo uno sforzo ulteriore, "non è la soluzione al fenomeno ...Lo scorso fine settimana, sotto la spinta del balzo delle quotazioni petrolifere di venerdì, ideialla pompa sono tornati a salire. A soffiare sui rincari la probabile decisione ...

Prezzo carburanti in rialzo: il gasolio «servito» tocca i 2 euro per litro, poco meno la benzina Corriere della Sera

La morsa sui prezzi dei carburanti registra un nuovo rialzo: benzina self service a 1,959 euro, ma in autostrada è a 2,028 euro e per la servita si arriva addirittura a 2,276 euro per litro ...Nuovi sostegni per arginare il caro bollette e un bonus benzina volto a calmierare la corsa dei prezzi dei carburanti. Ma anche una ulteriore stretta sul superbonus salvaguardando, tuttavia, i ...