Capuano | “Autogol del Napoli su Kavara | potrebbe costare caro”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il giornalista Giovanni, mette sotto accusa la gestione comunicativa delriguardo al rinnovo di Kvaratskhelia. CALCIO. Nel mondo del calcio, la comunicazione è spesso altrettanto cruciale quanto le prestazioni in campo. Giovanni, noto giornalista e ospite a Radio Punto Nuovo durante il Punto Nuovo Sport Show, ha criticato aspramente la scelta comunicativa delriguardo al rinnovo del contratto di Kvaratskhelia.Sul Comunicato Del“Con quel comunicato, ilha fatto un danno solo a sé stesso,” ha detto. Non era tanto una questione di linguaggio, quanto di tempismo. In quel comunicato, il club ha apertamente attaccato il procuratore di Kvaratskhelia, un gesto che, secondo ...