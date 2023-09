Canottaggio | Mondiali Belgrado 2023 | Rambaldi e Sartori in semifinale nel doppio | Guerra fuori ai quarti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Prosegue il Mondiale dicon la quarta giornata di eliminatorie. Italia impegnata in cinquedi finale. I primi tre accedono allae gli altri disputeranno le semifinali C/D per i piazzamenti. Nel singolo maschile Davide Mumolo, Fiamme Oro, accede alle semifinali chiudendo al terzo posto nella rispettiva gara, 7.19.78 dietro a Lituania e Danimarca. Le altre qualificate sono Grecia, Serbia, Bulgaria, Germania, Nuova Zelanda, Giappone, Olanda, Atleti Neutrali e Croazia. Nel singolo pesi leggeri maschile grande prova di Niels Alexander che vince la propria batteria in 7.37.74 battendo Francia e Usa. Inci saranno anche Algeria, Giappone, Iraq, Svizzera, Austria, Sudafrica, Polonia, Ungheria, e Spagna. Nelpesi leggeri maschile la ...

Terza giornata aidiin corso a Belgrado, in Serbia. Arriva la promozione ai ripescaggi, e quindi l'ingresso in semifinale, per il doppio pesi leggeri femminile delle campionesse olimpiche ...Napoli . Dopo il quarto posto nella prima regata deiin corso di svolgimento a Belgrado in Serbia, il quattro senza azzurro è stato costretto a ... Foto:.orgBuone notizie da Belgrado per ilvaresino. Nella giornata deidedicata a una serie di batterie di recupero , sia l'olimpionica Federica Cesarini sia Alice Codato sia Davide Verità ottengono la qualificazione alle ...

Canottaggio, Mondiali di Belgrado: Scalzone e il quattro senza in semifinale Ottopagine

Sabato 9 e domenica 10 settembre il mare di Genova ospiterà un evento sportivo di grande prestigio nazionale come i Campionati italiani di Coastal Rowing (canottaggio costiero). La “Sfida del mare”, ...Una delegazione del Comitato Organizzatore dei Grandi Eventi sul Lago di Varese si è recata in Serbia per studiare da vicino la macchina organizzativa di un Mondiale Assoluto di canottaggio ...