Cannavaro | “Mancini? Non mi aspettavo le dimissioni con questo tempismo e prima di due partite importanti”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Ledi? Ognuno fa le sue scelte. Devo dire che poteva scegliere un momento diverso, sicuramente dimettersidi dueè una cosa che non mi“. Lo ha detto l’ex capitano della Nazionale italiana di calcio Fabioin merito all’addio di Roberto. Il riferimento è agli scontri con Macedonia del Nord e Ucraina, i cui risultati garantiranno l’accesso agli Europei del 2024. “Il mio nome per la panchina? È successo tanto tempo fa, e probabilmente è legato al fatto che ho dato tanto per la Nazionale. Faccio l’allenatore da molti anni, ho avuto esperienze all’estero e una che non è andata bene in Italia. Intanto studio e vediamo cosa succede”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.