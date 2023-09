Campo retrattile e copertura in 15 minuti | ecco il nuovo Bernabeu | «Così farà incassare 360 milioni in più all’anno» – Il video

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Unda gioco che si scompone pezzo dopo pezzo come dei Lego e che lascia al suo posto un terreno disponibile per manifestazioni e concerti. Ma non solo: in alto ladell’impianto può chiudersi in soli 15, proteggendo chi c’è sotto dalla pioggia o da altre intemperie. Questo e molto altro è ilstadio Santiago. A rivelarlo è unsu X pubblicato dalla pagina ufficiale del Real Madrid. La squadra di calcio per le opere di restauro ha dovuto infatti giocare lontano dall’impianto casalingo per due anni, dopo l’inizio dei lavori nel 2019. Ma l’assenza ne è valsa la pena perché i Blancos una volta tornati hanno trovato uno stadio avveniristico, un ricordo ormai sbiadito di quello costruito nel 1947, che sarà un modello per tutti quelli che verranno ...

