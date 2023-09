Campionato Primavera 1 | calendario 4ª-7ª giornata | le gare dell’Inter

Classe '04, andrà a completare il reparto offensivo biancazzurro dopo una stagione disputata nel3. Queste le prime parole di Riccardo Mangiaracina : "Innanzitutto vorrei ...... Renato Sanches , Houssem Aouar e Nicola Zalewski mentre tanti i giovani dellache sono ... all'Olimpico, per portare a casa i primi 3 punti dele regalare così la prima gioia ai ...L'anno successivo ha vinto il2 totalizzato anche 3 presenze in Serie C. Nella passata stagione ha collezionato 28 presenze e una rete in1, oltre a due presenze in ...

Il campionato Primavera italiano, sulla carta U19, a partire da questa stagione presenta una parziale modifica del regolamento per ...Il nuovo biancorosso ha siglato un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2025, con opzione per un altro anno ...