Calendario US Open 2023 oggi | orari 6 settembre | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Si vanno a completare i quarti di finale in quel di New York: gli UScelebrano quella che inè,, l’ultima giornata in cui giocano entrambi i tabelloni. Un 6di fuoco, quello di Flushing Meadows, tanto al pomeriggio quanto nella notte (in Italia). Non è un duello generazionale, ma il confronto merita comunque particolare considerazione: la cinese Qinwen Zheng cerca di fermare l’avanzata di Aryna Sabalenka, con la bielorussa già certa del numero 1 a fine torneo. A seguire, confronto tutto russo tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev, due che più diversi non potrebbero essere. In notturna Madison Keys cerca di dare ulteriore forza alle speranze made in USA contro la campionessa di Wimbledon, la ceca Marketa Vondrousova. Infine, il tedesco Alexander Zverev testerà i suoi margini di recupero ...