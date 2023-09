Calendario Mondiali sollevamento pesi 2023 oggi | orari 6 settembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Proseguono le competizioni in quel di Riad, Capitale dell’Arabia Saudita che sta ospitando in questi giorni i Campionatidi, mercoledì 6, sarà una giornata molto importante in chiave Italia, in quanto salirà in pedana uno deisti più ambiziosi della spedizione azzurra: Sergio Massidda. L’azzurro sarà impegnato alle 15:30 italiane nella categoria -61 kg, con la chiara ambizione di centrare un piazzamento nelle prime cinque posizioni, fattore che gli consentirebbe di inanellare l’ennesimo risultato positivo consecutivo. Ricordiamo infatti che l’atleta sardo è reduce dalla medaglia d’argento ottenuta ai Campionati Europei di Yerevan. Massidda inoltre occupa attualmente la quinta posizione del ranking olimpico grazie alla ...