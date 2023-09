Calendario Mondiali nuoto juniores 2023 oggi | orari 6 settembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023), mercoledì 6, terza giornata di gare deidia Netanya, in Israele. Al Wingate Institute assisteremo a un day-3 decisamente interessante in cui la squadra italiana cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo i buoni risultati dei primi due giorni. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 17.00 Una giornata nella quale Filippo Bertoni sarà tra gli osservati speciali negli 800 stile libero uomini. L’azzurrino, reduce dal bronzo nei 400 sl e dal buon piazzamento nei 200 sl, va a caccia di soddisfazioni in una specialità che potrebbe adattarsi alle sue caratteristiche. Attenzioni dovute anche ai 50 stile libero uomini dove l’accoppiata ...