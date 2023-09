Calcio | Spagna Caso Rubiales | Vilda Licenziato ingiustamente

... con i campioni d'Italia attesi all'esordio in Portogallo contro il Braga e i nerazzurri in... dal 7 settembre le migliori sfide di qualificazione per i prossimi Europei di, che si ...Parlava così Gerard Pique, fondatore della competizione che sta facendo impazzire lae non ... Ci saranno nomi importantissimi del mondo del. Una selezione argentina Sì, è già pronta, e ...L'ormai ex ct dellafemminile, Jorge Vilda, ha parlato a Cadena Ser del suo esonero, spiegando di non capire le motivazioni alla base del licenziamento, che secondo molti commentatori è legato al suo appoggio nei ...

Rubiales, caos Spagna: scuse ufficiali della Federazione, esonerato Vilda Tuttosport

Luciano Spalletti ha scelto Ciro Immobile come nuovo capitano dell’Italia. L’attaccante biancoceleste ha vinto il ballottaggio con Donnarumma per numero di presenze in azzurro maggiore rispetto al ...I danni causati al calcio spagnolo, allo sport spagnolo, alla società spagnola e all’insieme dei valori del calcio e dello sport sono stati enormi. La RFEF vuole trasmettere a tutta la società e a ...