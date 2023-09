Calcio | Spagna Caso Rubiales | Vilda ' Licenziato ingiustamente'

Parla l'ex allenatore della Nazionale femminile esonerato ieri ROMA - "Sono stato licenziato ingiustamente". Lo ha detto l'ex allenatore della Nazionale difemminile della, Jorge Vilda, esonerato ieri dalla Federcalcio spagnola. Vilda, che guidava lafemminile dal 2015, era da tempo al centro di critiche per alcuni suoi comportamenti ...La vicenda del licenziamento di Jorge Vilda, appena laureatosi campione del mondo con la, è molto istruttiva su come funziona il sistema del pallone rosa: meglio essere buoni che bravi Sullo stesso argomento: Se la specie umana non si è estinta è solo perché gli ambientalisti ...... con i campioni d'Italia attesi all'esordio in Portogallo contro il Braga e i nerazzurri in... dal 7 settembre le migliori sfide di qualificazione per i prossimi Europei di, che si ...

