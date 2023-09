(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. - (Adnkronos) - Nel ruolo di capo delegazione "lo vedo bene, per l'affetto che mi lega a lui, per il bene che gli voglio. Giginel clan della". Gigipromuove la scelta di Gigicome nuovo capo delegazione azzurro. "È una bellissima figura, quello di capodelegazione è un ruolo che gli calza a pennello -prosegue la leggenda delitaliano'Gazzetta dello Sport'-. Gli sta proprio bene, è bello vederlo in divisa.è un personaggio che, dopo aver smesso di giocare e dopo una carriera straordinaria da calciatore, non poteva assolutamente uscire da questo che è il suo mondo".

ricorda volentieri quei tempi: "Da fumatore ogni tanto uscivo fuori a fumarmi la sigaretta ... non necessariamente di. Ma di vita normale, di quotidianita, di argomenti diversi . Il ...Commenta per primo Intervistato da La Gazzetta dello Sport , Gigi, storica bandiera del Cagliari nonché ex capo delegazione della Nazionale, ruolo che ricoprirà ... non necessariamente di. ......Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 14/08/2023 ] Commercio abusivo in... non solo deldove grazie all'Unione Sportiva Lecce sta brillando ovunque. E sono tante le ...

Ultimo'ora: Calcio: Riva, 'Buffon porta entusiasmo alla Nazionale' La Svolta

Gigi Riva promuove la scelta di Gigi Buffon come nuovo capo delegazione azzurro. “È una bellissima figura, quello di capodelegazione è un ruolo che gli calza a pennello -prosegue la leggenda del ...Gigi Riva sul nuovo ruolo in Nazionale di Buffon: "Porterà entusiasmo. Mi piace molto la sua figura con Spalletti" ...