Calcio | Nazionale Buffon ' Non più gladiatore ma ancora emozioni forti'

(Di mercoledì 6 settembre 2023) "Voglia di entrare in campo? Sono felice della mia scelta" FIRENZE - La sfida di sabato prossimo fra Macedonia e Italia "la vivrò come sempre, come faccio quando sono dentro a dei progetti, quando ...

Il neo - capodelegazione e il portiere dellarisponderanno in diretta alle domande dei tifosi degli azzurri, attesi da due appuntamenti determinanti per le qualificazioni ai prossimi ...In estate il difensore delladanese ha lasciato Bergamo dopo due stagioni (era arrivato nel mercato di gennaio del 2021) ed è stato ceduto al Wolfsburg per circa 13 milioni di euro. ...Voglia di entrare in campo No, ho preso la decisione di smettere perché ero saturo del, e in questi giorni vedere i portieri tuffarsi non mi ha mai portato mezza volta a dire di voler tornare ...

Italia, entusiasmo a Coverciano: prime prove di formazione per Spalletti Sky Sport

Il nuovo inizio della Nazionale italiana passa anche per la porta. Gianluigi Donnarumma sarà il titolare di Spalletti, ma dietro di lui scalpitano Meret, Vicario e Provedel. Il numero uno del Psg ...Il nuovo capo delegazione e detentore del record di presenze in maglia azzurra ha partecipato ad Azzurri Live assieme al portiere del Psg ...