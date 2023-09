... ammette ancora Cajuste, rimasto "un po' sorpreso ma estremamente felice quando ho saputo dell'interesse del. Cosa mi ha impressionato di più Il livello dei giocatori. La concorrenza è enorme,...Ilitaliano è in lutto per la scomparsa di Alberto Ginulfi . La notizia della morte dell'ex portiere della Roma, avvenuta a 81 anni al termine di una lunga malattia, è stata data dai famigliari. ...In Italia e nelsi va in modo molto più veloce, sia tatticamente che tecnicamente e la concorrenza in squadra è enorme e di alto livello. Io ora ho voglia di imparare. L'inizio dell'avventura ...

Calcio: Napoli. Cajuste 'Club fantastico, occasione per crescere' Tiscali

Ma la città è fantastica, il club è fantastico. I giocatori del Napoli sono di un altro livello". Dal ritiro della nazionale svedese, Jens Cajuste racconta l'impatto con la sua nuova realtà. Il 24enne ...sullo storico terzo scudetto del Napoli.Ore 19 Gemme azzurre - Speech sui cimeli del Museo del Calcio di Coverciano raccontati da Alberto TrombiOre 20 La Corriera dello Sport / A.t. CornerGianni ...