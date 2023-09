(Di mercoledì 6 settembre 2023) Miami, 6 set. - (Adnkronos) - LadilagaUsa. Da quando il 36enne fuoriclasse di Rosaio è arrivato in Mls, all'Inter Miami, gli Stati Uniti sono stati travolti da un entusiasmo incredibile. Al momentonotizia del suo approdo in Florida tantissimi tifosi si sono riversati presso gli store fisici o online dell'Inter Miami per comprare una maglia', le strade di Miami si sono colorate e riempite di tifosi festanti per il suo arrivo, gli account social del club elega sono stati presi d'assalto. E poi c'è stata la presentazione nel piccolo stadio di Fort Lauderdale, la casa del suo nuovo club: i 20mila seggiolini dello stadio dell'Inter Miami eranooccupati e quasigli spettatori sugli ...

: incredibile l'effetto Messi, altri due assist e nuova vittoria La vittoria contro i Los Angeles FC, campioni in carica della Major League Soccer, per 3 - 1 ha permesso all'Inter Miami della "...... al 36 del primo tempo Piovi ha sbloccato il risultato sudi rigore quindi il raddoppio al 5 ... Passiamo allain USA dove oltre al poker del Philadelphia Union sul New York Red Bulls era ...Ha dell'incredibile l'impatto di Leo Messi sulla. Sono infatti tantissime le star americane e non solo che si sono incuriosite così tanto per il fenomeno mediatico dell'argentino a Miami da accorrere in massa allo stadio a vederlo giocare la ...

Calcio: Mls, negli Usa continua a dilagare la Messi-mania, tutti ai piedi della pulce La Gazzetta del Mezzogiorno

La squadra allenata da Martino vince fuori casa contro i Los Angeles FC grazie a due assist di Leo Messi e risale ancora in classifica ...Continua a vincere l'Inter Miami di Lionel Messi. La squadra allenata da Martino ha battuto 3-1 fuori casa il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, ...