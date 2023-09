"E' un allenatore incredibile - dice invece, oggi al Tottenham ma nel 2019 in prima squadra alla Dea - Poi è molto 'vecchia scuola', è dura ogni giorno, con allenamenti incredibilmente ...In prima squadra con l'Atalanta nel 2019, prima dell'esplosione col Parma e del trasferimento alla Juventus, Dejan, ora al Tottenham, ha parlato positivamente di Gian Piero Gasperini dopo le critiche piovute nei suoi confronti dagli ex giocatori della Dea, Joakim Maehle e Merih Demiral: 'Penso che ...E' uno dei Paesi più ricchi al mondo, ma per ilnon c'è spazio. La svolta arriva quando si ... RUOLO E NAZIONALE - Attaccante esterno che parte da destra, una sorta dicon personalità ...

Calcio: Kulusevski sta con Gasperini 'Un allenatore incredibile'

Dejan Kulusevski va controcorrente e prende le difese di Gian Piero Gasperini, nei giorni scorsi aspramente criticato dall'ex Atalanta Maehle, che ha definito la sua gestione "dittatoriale". "E' un ...Gli iberici sono addirittura quarti nel girone dominato dalla Scozia, gli orange sono 3 punti dietro la Grecia, Modric e compagni devono fare i conti con ...