Calcio | Kasper Schmeichel svincolato | va all' Anderlecht

Colpo dell'Anderlecht che ha preso il portiere danese Kasper Schmeichel. Malgrado si sia chiusa la finestra estiva per l'acquisto di giocatori da parte dei club europei, è infatti ancora possibile per le società ingaggiare gli atleti svincolati. In nazionale danese invece è il secondo di Schmeichel.

Colpo dell'Anderlecht che ha preso il portiere danese Kasper Schmeichel. Malgrado si sia chiusa la finestra estiva per l'acquisto di giocatori da parte dei club europei, è infatti ancora possibile per ...Kasper Schmeichel ha detto addio al Nizza nelle ultime ore del mercato francese tramite risoluzione del contratto. Il portiere, 36 anni, ripartirà dal Belgio. Ha firmato per l’ Anderlecht.