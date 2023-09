Calcio | Inzaghi prolunga con l’Inter | obiettivo la stella

(Di mercoledì 6 settembre 2023) caption id="attachment 241497" align="alignleft" width="300" Simone/captionSimonee l'Inter insieme fino al 2025. Il tecnico di Piacenza, al terzo anno consecutivo sulla panchina nerazzurra hato di un anno la scadenza del suo contratto. L`annuncio arriva durante la sosta, dopo una partenza sprint dell`Inter in campionato con nove punti conquistati, otto gol segnati e nessuno subito.In due anniha portato quattro coppe (due volte la Supercoppa e altrettante la Coppa Italia) e ha trascinato l`Inter in finale di Champions League, persa contro il Manchester City a Istanbul. Ora l'è lo scudetto dellae alla ripresa del campionato ci sarà il derby

2023 - 2024 Serie A Squadra Inter L'FC Internazionale Milano ha annunciato oggi un'importante ... il rinnovo del contratto fino al 2025 dell'allenatore Simone. Questa notizia arriva dopo ...Il valore della rosa nerazzurra non si discute e lo dimostrano i risultati avuti anche l'anno scorso, quando la squadra di Simoneè arrivato fino in finale di Champions League, giocandosela ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Champions League Liste Champions: le ufficiali di tutte le italiane Ufficiali le liste Champions delle quattro italiane: nell'Interesclude Sensi e inserisce ...

Spazio anche alla Serie A, con l'attesa per il derby di Milano e il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. Poi la Juve, le parole di Tiago Pinto e di altri protagonisti italiani e non solo.Nel corso dell'ultima diretta Twitch della BoboTv, Antonio Cassano ha parlato anche dell'Inter, capolista della Serie A con il Milan: "Le tre vittorie non mi stupiscono: l'Inter gioca un calcio cinico ...